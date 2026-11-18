Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La Vetllada Solidària se celebró en el restaurantre Resquitx. - J.GÓMEZ El Sr Postu, en su parlamento. - J.GÓMEZ Roser Daniel, homenajeada. - J.GÓMEZ Joan Pons y Carme Ferrer, con su galardón. - J.GÓMEZ Jaume Suau y Ton Solé, de Mascançà. - J.GÓMEZ Manel Roure, durante la entrega del premio. - J.GÓMEZ

Mollerussa ha rendido homenaje a cinco trayectorias personales y colectivas vinculadas a la solidaridad, la cultura y el compromiso con el territorio. Los Reconeixements Ànima d’Honor Àngel Pujol, entregados el viernes en la decimoséptima Vetllada Solidària Ángel Olaran, han distinguido a Roser Daniel, Joan Pons y Carme Ferrer, el Sr. Postu, Manel Roure y el Centre de Recerques Mascançà. La gala, celebrada en el restaurante Resquitx, reunió a cerca de 400 personas.

Roser Daniel Verdeny fue reconocida por su trayectoria al frente del Resquitx, que impulsó junto a su marido, el fallecido Mariano Castanyé. «Quiero compartir este premio con toda mi familia y con los trabajadores que han pasado por nuestra casa», dijo. También fueron distinguidos Joan Pons Bartra y Carme Ferrer Bosch por conservar durante casi 50 años una colección de objetos antiguos en Cal Quintí y contribuir a preservar la memoria colectiva. El Sr. Postu, impulsor de Postureig de Lleida, recibió el premio por convertir el humor en una herramienta solidaria que ha recaudado más de 325.000 euros hasta 2025. «Este premio es de todas las personas que colaboran y apoyan estos proyectos», afirmó. También fue homenajeado Manel Roure i Arnaldo, por sus más de cincuenta años de trayectoria como óptico y optometrista. Recordó a Júlia Torrent, esposa de Josep Maria Pujol, fallecida el 29 de octubre, y evocó a Àngel Pujol, de quien destacó que «fue una gran persona».

Finalmente, el Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà recibió el reconocimiento por su labor de investigación y divulgación del patrimonio comarcal. Su presidente, Jaume Suau, recogió el premio y reivindicó el carácter colectivo de la entidad, defendiendo que conocer el Pla d’Urgell es una manera de quererlo.

La gala, impulsada por el ayuntamiento de Mollerussa y la ONG Centre d’Iniciatives Solidàries (CIS) Ángel Olaran, también distinguió con el Premio Ànima internacional a Koncha Pinós-Pey, cofundadora de The Wellbeing Planet, por su trayectoria en defensa de los derechos humanos, la educación y la cooperación internacional.