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La cónsul de Japón en Barcelona, Akiko Shikata, recibió en el Consulado al alcalde de Ivars d’Urgell, Joan Carles Sánchez, y al director del Festival Matsuri de Ponent, Genís Castelló, en reconocimiento a su labor de difusión de la cultura y la gastronomía japonesas en Ponent. La visita coincidió con la despedida de Shikata, que pone fin a más de dos años al frente del Consulado. Los representantes de Ivars le agradecieron su apoyo y colaboración.