Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El actual presidente de la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell, Amadeu Ros, formalizó ayer su candidatura a la reelección. Ros, que preside la entidad desde 2018, sitúa entre sus principales prioridades avanzar en la modernización del regadío y conseguir una mayor financiación pública para facilitar la adaptación de las explotaciones agrícolas.

Ros se enfrentará en los comicios a Jaume Perera, que también aspira a presidir la entidad y que presentó su candidatura este lunes. El presidente defendió el trabajo en los últimos años para mejorar las condiciones económicas del proyecto de modernización, especialmente la reducción del coste por hectárea y el carácter voluntario de la incorporación de los regantes. Sin embargo, reconoció que todavía queda pendiente conseguir más ayudas para adaptar las fincas al nuevo sistema de riego. Por ello, se comprometió a reclamar mayores subvenciones y nuevas fórmulas de financiación a largo plazo que permitan afrontar las inversiones sin perjudicar económicamente a los agricultores.

Preocupación por el sector

El presidente también expresó su preocupación por la actual situación del sector agrícola. «Hoy no hay ilusión en el territorio», lamentó, aludiendo al encarecimiento de costes y a las dificultades que atraviesan numerosas explotaciones. Recordó que, pese a la abundancia de agua de este año para la recien finalizada campaña de regadíos, las elevadas temperaturas han perjudicado diferentes cultivos. Ros se mostró confiado en reunir los apoyos necesarios para renovar su mandato y aseguró que continuará trabajando para que la modernización beneficie al conjunto de los regantes. El plazo para presentar candidaturas concluye el viernes.