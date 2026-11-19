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El obispado de Urgell informó ayer de la apertura de un proceso judicial canónico contra el sacerdote acusado de violar a un joven de 26 años. La diócesis comunicó ayer que ha finalizado la investigación previa que le corresponde, y que las autoridades competentes han sido las que han determinado que se debe abrir un juicio canónico por estos hechos. En un comunicado, el obispado señaló que la investigación previa ha esclarecido que en el momento en el que presuntamente tuvieron lugar los hechos denunciados, en julio de 2025, el joven no tenía ninguna vinculación con las instituciones dependientes de la diócesis porque aún no era seminarista. El joven cursó los estudios después, según concretaron.

Asimismo, apuntaron que a la espera de la resolución definitiva del caso, el cura continuará sujeto a las medidas provisionales impuestas, que incluyen la prohibición del ejercicio público del ministerio sacerdotal y la privación de su oficio pastoral. Desde el obispado aseguraron que cuando el denunciante identificó “fehacientemente” a la persona denunciada, el pasado 17 de octubre, se la animó a ejercer sus derechos ante las autoridades policiales y se inició la investigación previa canónica. Estas actuaciones, añadieron, se llevaron a cabo con anterioridad a la denuncia policial, presentada el 26 de octubre, y a la publicación de la noticia en los medios de comunicación, el pasado día 8. La diócesis de Urgell reiteró su “compromiso absoluto con la verdad, la justicia, el respeto a la dignidad de todas las personas y a la plena colaboración con las autoridades competentes”.

La diócesis de Urgell apartó del culto el pasado 9 de noviembre a este sacerdote, I.D.A.P., de 54 años, que había sido rector de la parroquia de Bellcaire d’Urgell, además de otras localidades de la Noguera (Bellmunt d’Urgell, Penelles, La Sentiu de Sió y Castellserà) a lo largo de 15 años. Tras finalizar su servicio en esta comarca fue trasladado a La Seu y a finales de este verano fue nombrado responsable de la iglesia de Santa Magdalena, en la capital del Alt Urgell, así como presbítero de la parroquia de Sant Ot. También asumió la rectoría de las parroquias de Castellbò.