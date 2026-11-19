Las normas que cada vez más ayuntamientos de Lleida incluyen en su planificación urbanística para limitar la instalación de centrales solares y eólicas es objeto de litigio. El grupo aragonés Forestalia, que impulsa varios proyectos de energías renovables en las comarcas leridanas, ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la normativa urbanística que regula estas instalaciones en el municipio de Talarn. La firma argumenta que los consistorios no tienen competencias para hacerlo.

Forestalia recuerda que las energías renovables “han sido declaradas de interés público superior” por la UE para acelerar su despliegue y valora que la competencia para “regular estas instalaciones, así como la preservación del medio ambiente no le pertenece al ayuntamiento sino a la Generalitat”.

Este argumento, referido al caso concreto de Talarn, podría extenderse a los al menos 18 municipios de las comarcas leridanas que, en los últimos años, han impulsado cambios en su normativa urbanística para decidir dónde pueden instalarse centrales solares y eólicas y regular otros aspectos como su tamaño o distancias mínimas entre instalaciones. Estas modificaciones están en diferentes etapas de su tramitación ante la Generalitat y solo unos pocos la han completado hasta ahora.

Frente a los argumentos de Forestalia, el ayuntamiento de Talarn, representado por el abogado Marc Cervós Escribà, de Cudós Consultors, defiende que es legal limitar centrales solares y eólicas a través de la planificación urbanística municipal. Ha remitido al TSJC una respuesta al recurso del grupo aragonés que argumenta que la regulación municipal “no es una actuación dirigida a impedir la implantación de energías renovables, sino precisamente el ejercicio de la potestad de planificación urbanística para hacer posible una implantación ordenada”.

El consistorio argumenta además que “la implantación de nuevas instalaciones no puede examinarse desde la perspectiva individual de cada proyecto” y defiende “considerar la carga territorial acumulada, la coexistencia con infraestructuras ya existentes y la necesidad de preservar otros usos y valores del suelo rural”.