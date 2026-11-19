Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

“Todo lo que es de cobre se lo han llevado”, asegura uno de los propietarios de Masia Salat, en Les Borges Blanques. El antiguo hotel, cerrado en 2014 y reconvertido en residencia para la tercera edad en 2017 sin que llegara a reabrir con esta finalidad, se ha quedado sin cableado eléctrico. “Han entrado y arrasado con todo lo metálico de valor, pero el complejo sigue en pie”, asegura. El edificio está a la venta desde 2022, pero no ha encontrado comprador, aunque anunció que “ahora hay interesados”.

El hotel cerró hace doce años por impagos de la familia Riera, antigua propietaria. Se lo quedó el BBVA y en 2017 lo adquirieron varios empresarios de Les Borges por 1,3 millones para hacer un geriátrico. La inversión se duplicó con el paso de los años con el fin de dejar el edificio listo para la entrada de los primeros residentes. Sin embargo, esta situación nunca se produjo pese a que los promotores se reafirman en que Les Garrigues precisa un servicio de este tipo dado el índice de personas mayores en la comarca. Cuenta con 65 habitaciones con una capacidad de cien plazas.

Durante este tiempo los promotores han tenido que superar un verdadero calvario de tramitaciones. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) vetaron el proyecto tras comprobar que se encontraba dentro de un plan urbanístico en zona inundable, lo que obligó a adoptar medidas correctoras y de protección y a demostrar que el hotel estaba en una cota más alta. Tras conseguir el beneplácito de estas dos instituciones, tuvo que esperar la aprobación de Urbanismo y del ayuntamiento de Les Borges. Los promotores desistieron de hacer cualquier acceso desde la N-240 y se mantienen los actuales. Asimismo, han ido invirtiendo para frenar la degradación del inmueble, algo que ha disparado la inversión que han hecho en el complejo.

Ahora, el preció de venta ronda los 2 millones, una cifra que no pueden reducir más para no tener pérdidas en todo este proceso. El edificio se puede recuperar para darle una buena utilidad, remarcan, “solo que habrá que volver a poner la instalación eléctrica”.