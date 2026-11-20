Interior de una de las torres, donde también se ha intervenido. - J. BONILLA

Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

Dos años y medio después de que la Paeria alertase sobre el riesgo de desplome del tramo de muralla de la Barbacana, la fortificación luce un nuevo aspecto tras finalizar las obras de restauración. La actuación, que empezó hace un año, ha servido para revertir las patologías estrucurales que presentaba este sector, limpiar el muro y recalzarlo con hormigón de cal hidráulica.

Esta obra forma parte del plan director que el ayuntamiento tiene previsto presentar próximamente, y que incluye un total de once fases de rehabilitación del conjunto defensivo. En esta primera intervención se ha actuado sobre 318 metros lineales de muralla y una superficie de 2.667 metros cuadrados. Los trabajos han ido a cargo de Recòp Restauracions Arquitectòniques y, a pesar de que se licitaron por 771.400 euros, han terminado costando 870.886.

La actuación ha contado con ayudas del gobierno español a través del programa 2% Cultural (452.233 euros), el departamento de Cultura de la Generalitat (100.000 euros) y la diputación de Lleida (100.000 más). La Paeria, por su parte, ha aportado otros 100.000 euros de fondos propios.

El objetivo del equipo de gobierno es conseguir financiación para una segunda fase que se centraría en la parte del camino de Sant Magí hasta el castillo. Se trata de un sector de 200 metros lineales donde nunca se ha llevado a cabo ninguna intervención y que presenta un avanzado estado de degradación.

La muralla de Cervera, declarada Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN), fue construida entre los siglos XIV y XV, principalmente durante el reinado de Pedro el Ceremonioso, sobre un recinto fortificado anterior. En su momento de máximo desarrollo, el recinto alcanzaba cerca de 3 kilómetros de longitud y rodeaba una superficie de unos 200.000 metros cuadrados. Contaba con una veintena de torres, diez portales y un foso de ocho metros de anchura, además de otros elementos defensivos.

Con el paso de los siglos, la fortificación perdió su función militar y sufrió modificaciones y deterioro. La primera intervención de restauración de la muralla de Cervera se llevó a cabo en el año 1977, en la zona de la Barbacana. Posteriormente, entre los años 2000 y 2008, se ejecutó un proyecto integral de restauración del recinto, que supuso una inversión de 2,5 millones de euros y permitió actuar en cinco tramos de la fortificación.