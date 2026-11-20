Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

La galería de arte CaLagneta de Cervera acoge hasta el 6 de diciembre la exposición Fragments de calma, una selección de 25 obras de la artista madrileña Ana Alcaraz que invitan a detenerse, observar y conectar con la tranquilidad de las pequeñas cosas. A través de una pintura de carácter poético, la autora construye un universo formado por personajes femeninos sin rostro dentro de una atmósfera colorida que busca transmitir una sensación de bienestar al espectador. Como es habitual, la muestra ocupa distintos rincones del espacio, desde la zona de exposición hasta el restaurante, las escaleras o las habitaciones de la parte de alojamiento.

“Ella siempre parte de la idea de que sus figuras son personas que están en calma, con cierta elegancia y con una actitud introspectiva que quiere trasladar a quien lo está mirando”, explicó Robert Martí, curador de arte de CaLagneta. La figura femenina ocupa un lugar central en su producción, a menudo inspirada en fotografías que hace de sus propias hijas o personas de su entorno y que posteriormente recrea para dar forma a situaciones que transitan entre la realidad y la imaginación. Entre los personajes que habitan sus cuadros hay bailarinas, atletas, nadadoras, damas, lectoras, mujeres que pasean y algunas que simplemente reposan contemplativamente, todas ellas dentro de escenarios naturalistas, aunque muchas veces poco concretos, dejando la puerta abierta para que el público los termine de completar.

Collage acrílico

Uno de los rasgos distintivos de la propuesta es la combinación de materiales y procedimientos en una “fusión de la pintura acrílica con el collage e incluso el fotomontaje”, apuntó Martí. También utiliza resinas y metacrilatos colocados sobre el lienzo para generar diferentes capas y relieves en las composiciones. Estos acabados lisos y brillantes juegan con las luces y sombras proyectados encima y aportan profundidad a unas obras que comparten una paleta de tonos pastel y una estética colorista muy reconocible.

La riqueza de texturas que contribuye a generar las atmósferas que dan sentido al título de la exposición. El responsable de la galería aseguró que “su forma de entender el mundo y de habitarlo, así como su proceso creativo, son muy solitarios y precisamente es lo que quiere transmitir, la calma que hay en la soldedad”.

Fragments de calma supone, además, la primera exposición de Alcaraz en Catalunya, tras haber expuesto en las principales ferias de arte del Estado, así como en otros países como Bélgica, Francia o Portugal. Entre los distintos reconocimientos que ha recibido su obra, ha sido seleccionada en varias ediciones del Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura y en 2018 recibió la Medalla de Pintura Joaquín Sorolla y Bastida.

En este sentido, CaLagneta mantiene su apuesta por programar arte contemporáneo en la Segarra de forma estable generando una comunidad de personas interesadas el arte más allá de las grandes ciudades. El espacio celebrará el próximo mes de diciembre su segundo aniversario consolidando una propuesta que combina la pintura y la escultura con maridajes gastronómicos con productos de proximidad.