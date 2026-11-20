Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El pleno de la Diputación aprobó ayer el presupuesto de 2027, que asciende a 225,8 millones, casi un 1% más que el de este año. Lo hizo con los 13 votos a favor del equipo de gobierno integrado por ERC, PSC, Unitat d'Aran y Ara Pacte Local, los 8 en contra de la coalición Junts Impulsem (Celestí Vilà, no acudió a la sesión), los 2 en contra del PP y la abstención de la diputada no adscrita Rosalia Carnicé.

El presidente de la corporación provincial, Joan Talarn, indicó que las cuentas permiten dar prioridad y garantizar servicios públicos, conectar el territorio y generar oportunidades.

El diputado de Finanzas, Marc Baró, destacó el compromiso de la institución con los pueblos y destacó que más de la mitad de los programas de ayuda se destinan al ámbito municipal, con 80 millones de euros para entes locales y 14 para entidades sin ánimo de lucro. Destacó los 15 millones para modernizar redes de agua, los 11 para el mantenimiento de caminos y carreteras o los 2,5 para proyectos que frenen la despoblación. Juame Ars, portavoz de Junts Impulsem, justificó su voto en contra en la falta de negociación con el equipo de gobierno y lamentó que se hayan desestimado las 22 propuestas presentadas para una mejor redistribución de los recursos.

Xavier Palau, del PP, indicó que, pese a que se han incluido algunas de las propuestas de los populares, “son unos presupuestos que se aprueban sin tener presupuestos estatales, por lo tanto, sin saber qué ingresaremos y haciendo suposiciones”. Remarcó que “están pensados de cara a las próximas campañas de las municipales”. Carnicé justificó su abstención por el poco tiempo que ha tenido para estudiar las propuestas por su reciente condición de diputada no adscrita.