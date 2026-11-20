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Dos personas han resultado heridas leves este viernes por la mañana en un accidente de tráfico en Alcanó, en el Segrià, según el Servei Català de Trànsit. Se trata del conductor y el pasajero de un turismo que, por causas que se investigan, ha colisionado con otro vehículo y ha salido de la vía cuando circulaba por la L-701, quedando volcado a la altura del punto kilométrico 4,9.

Los servicios de emergencias han recibido el aviso del accidente a las 07.31 h.