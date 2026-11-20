Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

Restaurar un edificio que aún no está terminado puede sonar contradictorio, excepto si se trata de la Obra de Fluvià de Guissona. Este singular conjunto arquitectónico es un proyecto de palacio episcopal del siglo XVI que quedó a medio construir. Ahora, después de pasar por diferentes etapas de abandono y degradación, el ayuntamiento de Guissona ha decidido impulsar su rehabilitación.

La actuación, que prevé un mínimo de cuatro fases, arranca con una primera intervención de 117.000 euros que ya está en marcha, se prolongará hasta enero de 2027 y se centrará en la capilla palatina y los espacios anexos. Entre las acciones previstas está la consolidación de los muros y de las partes superiores del edificio, la limpieza y restauración de las superficies, la excavación y prospección arqueológica y la adecuación del entorno inmediato.

Cinco siglos de historia

La historia del edificio se remonta a 1505, cuando el obispo de Urgell, Pere de Cardona, adquirió el antiguo señorío de Fluvià con la intención de convertirlo en una casa de recreo para la jerarquía eclesiástica. El proyecto, sin embargo, nunca llegó a completarse, ya que en 1514 Pere de Cardona fue nombrado arzobispo de Tarragona y retiró la financiación que sostenía las obras. El palacio quedó inacabado y nunca se reanudó su construcción.

Durante la Guerra del Francés, en 1808, las tropas napoleónicas se atrincheraron en él y, a partir de entonces, el conjunto también empezó a funcionar como cantera, de la que se extrajeron materiales para otras construcciones de Guissona y de los pueblos del entorno. Después de las desamortizaciones pasó a manos privadas, hasta que en 1954 el ayuntamiento lo adquirió por 4.900 pesetas y lo habilitó como depósito municipal.

Las primeras iniciativas para estudiar y recuperar el edificio llegaron durante los años ochenta, con la organización de campos de trabajo y excavaciones arqueológicas en 1985 y 1987. Sin embargo, aquellos intentos de dignificar la Obra de Fluvià no tuvieron continuidad y el espacio acabó convertido en un vertedero informal. No fue hasta 2010 cuando se impulsaron los primeros trabajos de recuperación, concentrados principalmente en retirar la basura acumulada.

El alcalde de Guissona, Jaume Ars, consideró que con el inicio de la restauración se abre la puerta a “una reconciliación con el edificio y una oportunidad para reparar las heridas del pasado recuperando un legado excepcional que forma parte de nuestra identidad”.

Las obras, financiadas con aportaciones del programa del 2% Cultural del Gobierno español, la Diputación de Lleida y fondos propios del consistorio, se han adjudicado a la empresa Albert Gasset.