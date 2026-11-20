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El ayuntamiento de La Pobla de Segur ha aprobado el proyecto básico y ejecutivo para la rehabilitación sostenible de los bungalows de la antigua área vacacional. Se trata de la restauración de cinco bungalows y la adecuación del entorno de 18 adaptados al cambio climático y la urbanización de la parcela en el área de autocaravanas local. Es una actuación dentro del Pla de sostenibilitat turística en destinació La Pobla: natura i turismo actiu sostenible, financiado por fondos Next Generation UE por un importe de 599.994 euros. Ahora, el acuerdo saldrá a información pública 30 días hábiles. En caso de que no se presenten alegaciones, será definitivo. Hace ya más de un año que el consistorio empezó a rehabilitar algunos de los 18 bungalows con la voluntad de destinarlos al alquiler para jóvenes. La restauración la abordaron jóvenes de FP dual de construcción que impulsa la asociación Reintegra. La falta de financiación ha demorado las actuaciones, que se podrán agilizar con la aportación de la UE. La intención es que los precios sean asequibles para que los estudiantes del Institut Centre d’ Esports de Muntanya del Pallars (ICEM) no duerman en furgonetas o autocaravanas. Por el ICEM pasan al año unos mil alumnos.