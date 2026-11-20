Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

El pub La Bombolla de Cervera acogió el pasado sábado la presentación del libro El Barça, la nostra vida, de Joan Solé. La obra hace un recorrido por las experiencias de Solé como aficionado del club catalán, homenajeando a aquellos barcelonistas que lo precedieron. El acto, conducido por el periodista Toni Xuclà, también contó con un mercado de camisetas, bufandas y banderas retro del FC Barcelona.

Una veintena de mujeres de Torrefeta i Florejacs y de municipios vecinos han propuesto la creación de un grupo de opinión femenino con perfiles diversos para trasladar sus inquietudes y actuar como órgano consultivo del ayuntamiento.

La iniciativa surgió el pasado sábado, durante el encuentro Què significa ser dona rural avui? dedicado a debatir sobre las necesidades del medio rural y el papel de las mujeres en la vida de los pueblos. La tertulia, celebrada en la sala de plenos del consistorio con motivo del Día de las Mujeres Rurales, estuvo organizada por la Associació Torrefeta i Florejacs Cultural y el ayuntamiento. La sesión estuvo conducida por la presidenta de la entidad, Núria Magrans, y reunió a participantes de distintas edades, procedencias y ámbitos profesionales, así como al alcalde de Torrefeta i Florejacs, Josep Maria Castella, y la concejal de Cultura, Laia Argelich.

Entre las acciones que quieren impulsar está la revisión de puntos sin luz de los distintos pueblos del municipio con el fin de mejorar la seguridad, la creación de un club de lectura y una programación de talleres prácticos para poner en valor los recursos naturales del entorno como plantas aromáticas, elaboración de aceites esenciales y preparación de mermeladas.

Atractivos y carencias

Las asistentes aprovecharon la ocasión para compartir sus propias experiencias sobre la vida cotidiana en los municipios pequeños. La tranquilidad, la calidad de vida y los vínculos comunitarios fueron algunos de los principales atractivos que destacaron del entorno rural, aunque también señalaron las carencias en servicios esenciales como uno de los mayores obstáculos para mantener la población. En este sentido, reclamaron mejoras que permitan tanto a los jóvenes como a las personas mayores desarrollar su proyecto de vida en el municipio sin tener que marcharse.

Otro de los asuntos abordados fue la necesidad de atraer nuevos habitantes y mejorar la acogida de quienes llegan. Las participantes coincidieron en la importancia de encontrar un equilibrio entre la incorporación de nuevos vecinos y el respeto por los ritmos y las particularidades del territorio. Asimismo, reivindicaron un mayor reconocimiento de la actividad agraria y del mundo rural de las comarcas leridanas, que consideran a menudo invisibilizados por el centralismo administrativo y mediático. También defendieron la necesidad de reforzar la autoestima y poner en valor la identidad de la Segarra.

Las participantes acordaron mantener la red de contacto creada durante la jornada y celebrar un nuevo encuentro durante el primer semestre de 2027 para terminar de dar forma al proyecto.