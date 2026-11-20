Publicado por Xavi Santesmasses Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Torà renovará la céntrica plaza del Hostal tras comprobar que sus servicios básicos han quedado obsoletos, según explicó ayer la alcaldesa, Isabel Torres. Las obras servirán para rediseñar el alcantarillado y renovar el servicio de agua potable, además de renovar el firme. Según Torres, la actuación prevé dar continuidad al enlosado de la Plaça del Vall, resituará equipamientos públicos y reordenará los estacionamientos de vehículos. El proyecto también prevé mejoras en la plaza de la Clota y la calle de les Casetes, y supondrá una inversión de 345.000 euros financiados con el PUOSC.

Por otra parte, los trabajos arqueológicos previos a la recuperación de las murallas medievales del pueblo han descubierto un centenar de sepulturas en el entorno de la iglesia parroquial de Sant Gil, donde estaba ubicado el antiguo cementerio de Torà.