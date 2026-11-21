El Mercat del Montsec volvió a llenar el pasado domingo, 15 de noviembre, las calles del centro de Artesa de Segre de aromas, oficios y propuestas de proximidad. La jornada reunió a productores, artesanos y comerciantes de los pueblos del municipio y próximos al Montsec, reafirmando el mercado como punto de encuentro entre el territorio, la tradición y el consumo local.

Pero el mercado también fue el escenario de una apuesta más amplia por la dinamización comercial de Artesa de Segre. La Associació de Comerç i Serveis dio el pistoletazo de salida a la venta de las monedas de Artesa, unos vales regalo de madera disponibles en valores de 5, 10 y 20 euros que pueden adquirirse en los establecimientos adheridos y utilizarse en cualquier comercio participante.

La cita combinó productos de calidad elaborados en torno a la Serra del Montsec con piezas de artesanía y comercio local. Destacó la demostración de forja en directo a cargo de Anna Aleman, de Ocre Ferro Art de Llimiana, que acercó al público el trabajo artístico con el hierro.

La iniciativa forma parte de la campaña Jo compro a Artesa!, concebida para impulsar el comercio, el turismo y la industria del municipio mediante una estrategia conjunta con los agentes comerciales y turísticos. Las monedas se pueden comprar todos los domingos de mercado hasta el día 20 de diciembre, convirtiéndose en una alternativa original para regalar experiencias, productos y servicios del pueblo. El Mercat del Montsec se celebra cada segundo domingo de mes, con productores y artesanos de la Noguera y el Montsec. La próxima edición, el 13 de diciembre.