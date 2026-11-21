Una veintena de personas participaron en una salida guiada al antiguo núcleo despoblado de Aspremont, también conocido como Montaspre, situado entre Àger y L'Ametlla del Montsec. La actividad permitió recorrer los restos de un antiguo pueblo fortificado y reflexionar sobre el valor histórico, paisajístico y social de los núcleos abandonados.

El recorrido llevó a los participantes hasta el castillo y la torre de Aspremont, una fortificación medieval elevada sobre un espolón rocoso desde la que se dominan amplias vistas de la Vall d’Àger. El recorrido permitió visitar los vestigios de la iglesia de Sant Miquel, antiguo templo vinculado al núcleo medieval de Montaspre, así como las ruinas del antiguo poblado. La iglesia de Sant Miquel ya aparece citada en 1048 y es una obra románica, con piedras alargadas y apenas desbastadas, características propias del siglo XI. El núcleo probablemente fue abandonado después del siglo XIV y fue vendido en 1332.

La visita se enmarca en el ciclo de Sortides amb Patrimoni impulsado por la Vall d’Àger y sirvió para acercar a los asistentes una realidad que forma parte de la historia del territorio: el abandono progresivo de numerosos pueblos rurales.

Los participantes pudieron observar cómo el patrimonio material (castillo, iglesia, muros y caminos) convive con un patrimonio inmaterial ligado a la memoria de quienes vivieron en estos lugares.

La actividad coincide con la presencia en Àger de la exposición itinerante Pobles abandonats: claus per a la planificació estratègica del territori, que se puede visitar en la Casa del Montsec, sede de la Oficina de Turismo de Àger, hasta el 8 de diciembre. La muestra propone conocer la historia y la evolución de los núcleos despoblados de los territorios de habla catalana y reflexionar sobre los restos del mundo rural.

En la inauguración, la muestra acogió una visita guiada a cargo de Carme Jiménez, codirectora del proyecto y directora del Institut Ramon Muntaner (Irmu). Los asistentes pudieron conocer la exposición y los trabajos de investigación que han hecho posible la iniciativa, centrados en la memoria histórica, el patrimonio material e inmaterial y las transformaciones sociales, económicas y territoriales que han condicionado el abandono rural.

El proyecto Pobles Abandonats estudia los núcleos despoblados o con menos de treinta habitantes como testimonios clave de la evolución histórica, social y territorial. A partir de un trabajo de campo desarrollado entre 2019 y 2026, analiza cómo eran estos asentamientos, qué servicios tenían y qué patrimonio conservan, además de identificar los factores que han contribuido a su abandono.

La visita a Aspremont puso de relieve que los pueblos abandonados no son únicamente ruinas: son fuentes de información para comprender la ocupación del territorio, los usos del suelo, la accesibilidad, la gestión de los recursos y las relaciones entre el mundo rural y los centros urbanos.

La exposición está producida por el Irmu, la UAB y la coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, con la colaboración de la Fundación Arnau Mir de Tost.