Camins entà connectar eth Pirenèu
Era Taula de Camins amasse a 40 participaires entà debàter sus eth patrimòni e era gestion des vies deth Pirenèu. Era conservacion, era practica respectuosa e era metuda en valor, es claus
Conservar, mantier e méter en valor es camins deth Pirenèu ei er objectiu qu'impulse era Taula de Camins deth Naut Pirenèu, er organisme consultiu e participatiu der Institut entath Desvolopament e era Promocion deth Naut Pirenèu e Aran (IDAPA). Era entitat defèn qu'aguestes vies son ua infraestructura fondamentau peth sòn valor patrimoniau, identitari e era sua utilitat entara mobilitat e er accès tath miei naturau.Damb aguest prètzhèt, era Val d’Aran acuelhec eth passat dia 9 de noveme ua session plenària dera Taula de Camins, celebrada en Les e en refugi dera Honeria, en Sant Joan de Toran. Era trobada amassèc a 38 participaires e servic coma espaci de dialòg sus es camins coma patrimòni naturau, culturau e identitari deth territòri.Era jornada comencèc en Musèu des Hèstes deth Huec de Les, damb era benvenguda deth baile deth consistòri de Les, Andreu Cortés; eth conselhèr de Torisme deth Conselh Generau, Josep Canut; e eth director der IDAPA, David Vallvé.Es assistents ara amassada pogueren participar en ua rota guidada que se hec en refugi dera Honeria, plaçat en entorn dera Val de Toran, a on auec lòc ua taula redona sus era evolucion deth senderisme pendent es darrèri 40 ans.Era Taula de Camins agrope a lèu quaranta agents publics e privadi vinculadi ara gestion, conservacion e promocion deth hilat de camins deth Pirenèu. Entre es sòns objectius i son protegir e mantier aguest patrimòni, favorir era convivéncia entre es diuèrsi usatgèrs e promòir iniciatives que poguen contribuïr a valorizar es itineraris tradicionaus.Era organizacion considère qu’es camins son essenciaus entà impulsar ua mobilitat activa, saludabla e respectuosa damb er entorn, ath delà de connectar es pòbles, paisatges e persones.Era trobada s’includís ena Estratègia 2030, aprovada en noveme de 2025, qu’establís era huelha de rota dera taula enquia darreries der an 2030. Eth document definís cinc airaus prioritaris: era proteccion e eth manteniment deth patrimòni de camins; er usatge e era convivéncia entre usatgèrs; era mobilitat activa, era salut e era accessibilitat; era cultura, era educacion e era identitat locau e eth torisme, es servicis de guides e era senhalizacion.Eth plan de trabalh prevé era elaboracion d’inventaris municipaus de camins, era recuperacion de tecniques tradicionaus coma era pèira seca, itineraris saludables, projèctes educatius e culturaus e supòrt ath senderisme.Era Taula de Camins seguís trabalhant entà consolidar aguest hilat coma un element d’identitat, connexion e desvolopament sostenible deth territòri, ath delà de reafirmar eth compromís dera Val d’Aran damb era proteccion des camins.