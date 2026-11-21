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La Unidad de Investigación de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Mollerussa detuvo el 10 de noviembre en Santa Coloma de Farners (Girona) a un hombre de 38 años acusado de acosar sexualmente a través de internet a menores del Pla d’Urgell y Les Garrigues. El investigado se hacía pasar por fotógrafo de marcas comerciales de ropa de reconocido prestigio internacional para captar a víctimas, a las que después ciberacosaba. Hasta su arresto habían contabilizado siete afectadas pero la investigación sigue abierta ya que no descartan recibir nuevas denuncias. El investigado, imputado por los delitos contra la libertad sexual y falsificación documental, ya había sido arrestado en 2014 y 2017 por delitos de la misma naturaleza.

La detención es el resultado de una compleja investigación que se inició a mediados del año pasado a raíz de una denuncia interpuesta en Mollerussa. Una menor aportó una conversación por mensajería con una presunta mujer a la que no conocía. Esta le pedía que consiguiera que amigas suyas se hicieran fotos probándose ropa y, que si no lo hacía, difundiría imágenes comprometidas de una amiga de la denunciante. A partir de ahí, se recibieron otras denuncias de hechos muy similares que apuntaban a que detrás podía estar la misma persona, y que confirmaban las sospechas policiales de que no era un hecho puntual. Este hecho alertó a los Mossos porque podía tratarse de una acción de alguien especializado en la metodología delictiva de ciberseducción de menores (child grooming). A partir de ahí, se recibieron otras denuncias de hechos muy similares que apuntaban que detrás podía estar la misma persona, confirmando las sospechas policiales de que no era un hecho puntual.

Los investigadores, tras salvar numerosos cortafuegos, falsos indicios y otros elementos que conducían a otras personas y lugares, pudieron determinar que el supuesto autor podía encontrarse en la provincia de Girona, donde los indicios apuntaban a que podía haber otras víctimas. Esa persona creaba perfiles de redes donde simulaba ser una fotógrafa que trabajaba por marcas de ropa de reconocido prestigio internacional. A continuación, contactaba con menores y les ofrecía la posibilidad de realizar sesiones como modelos y ganar dinero. Cuando detectaba alguna adolescente, le iba animando y se iba ganando su confianza. Luego empezaba a pedirle fotografías o vídeos que iban aumentando el contenido sexual. En el momento en que conseguía alguna imagen comprometida, les pedía de nuevas con alto contenido sexual, bajo la amenaza de difundir las que había obtenido anteriormente.