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El presidente de la Audiencia de Lleida, Albert Guilanyà, la fiscal Marta Viñuales (jubilada este otoño), la abogada Anna Llauradó y el Col·legi de Procuradors de Lleida recibieron ayer la medalla de honor en el Dia de la Justícia 2026 que la Generalitat celebró en Barcelona. Guilanyà fue distinguido por su contribución a la mejora de la administración de justicia en Catalunya. Viñuales fue condecorada por su contribución a la protección de los derechos de los menores y de las personas más vulnerables. Por su parte, Llauradó fue reconocida por ser un referente en los ámbitos de la mediación, los métodos alternativos de resolución de conflictos y la modernización de la justicia. También hubo menciones para Pere Pey y Jordi Rosinach, jueces de paz de La Pobla y Juneda, respectivamente, y Mònica Piñol, procuradora en Tremp.