El ayuntamiento de La Vall de Boí ha cedido a la Generalitat un solar municipal situado en el núcleo de El Pla de l'Ermita para la promoción de viviendas de alquiler social dentro del Pla 50.000, el programa del Govern destinado a paliar las dificultades de acceso a la vivienda. La alcaldesa, Sònia Bruguera, explicó que la semana pasada el municipio firmó el convenio con la administración catalana para ceder otra parcela en el núcleo de Durro para construir cinco viviendas sociales.

El Pla de l’Ermita se empezó a construir en la década de los ochenta como una urbanización con hoteles y servicios para el turismo de verano y para alojar a esquiadores de la estación de esquí de Boí Taüll. El núcleo acoge más de 600 viviendas particulares y hoteles y aparthoteles que suman más de 1.100 camas. Sin embargo, apenas cuenta con un centenar de vecinos empadronados, la mayoría de los cuales no residen allí durante gran parte del año.

El resort dispone de servicios como tiendas, restaurantes y pubs, pistas de tenis y una piscina. Tras la liquidación en 2019 de Promocions Turístiques de la Vall, filial de la inmobiliaria Nozar, algunas instalaciones quedaron semiabandonadas. Los vecinos han reclamado en varias ocasiones que se garantice su uso en condiciones similares a las de otros espacios públicos del municipio.

La cesión del solar para el alquiler social representa un primer paso para reforzar la residencia en El Pla de l’Ermita, un núcleo históricamente orientado al turismo y ahora incorporado a la respuesta pública al problema de acceso a la vivienda. La incorporación de La Vall de Boí al Plan 50.000 se enmarca en la segunda ronda de convenios que la Generalitat ya ha firmado con 58 municipios catalanes para impulsar la construcción de 1.529 viviendas públicas y asequibles en 97 solares municipales. En marzo, el Govern firmó convenios con 31 ayuntamientos, cinco de ellos en Lleida. La semana pasada lo hizo con otros 58, cinco de ellos en las comarcas leridanas.

Los ayuntamientos pueden licitar los solares o cederlos a la Generalitat para que los saque a concurso. Promotores privados deben construir las viviendas a cambio de cobrar un alquiler. Algunos solares que ofrece el Govern en Lleida no han recibido ofertas (ver página 17).