Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La cúpula de la Federació Catalana de Caça también reclama más medidas de seguridad en el canal Segarra-Garrigues para evitar que los animales caigan y mueran ahogados. Esta petición llega después de que cazadores del coto de Maldà denunciaran que se habían ahogado dos de sus perros. El presidente de la Federació Catalana de Caça, Joaquim Zarzoso, denunció “una vez más, la situación de desprotección que presenta este canal a lo largo de todo su recorrido, donde la falta de un cierre perimetral provoca que animales de diferentes especies puedan caer sin posibilidad de salir con vida”. Añadió que “es una situación preocupante para el colectivo de cazadores, ya que se producen reiteradamente muertes de nuestros perros de caza mientras desarrollan su actividad. Estos animales forman parte de nuestras familias y son compañeros imprescindibles para la actividad cinegética. A la tragedia de perderlos, se le suma la impotencia y las dificultades para poder recuperarlos”. Zarzoso destacó que “no es un problema puntual, sino que se repite”.