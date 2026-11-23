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El Ayuntamiento de Tàrrega ha anunciado que presentará alegaciones contra la exclusión del municipio de la segunda convocatoria del Plan de Barrios de Catalunya 2025-2029. La capital del Urgell optaba a esta línea de ayudas del Govern con un proyecto de 12,5 millones de euros que proponía la transformación integral del casco antiguo de la ciudad para convertirlo en "un espacio vivo, habitable, accesible, comercialmente activo y socialmente cohesionado". El equipo de gobierno ha expresado su desacuerdo con la resolución provisional y dice que presentará alegaciones una vez se haya publicado de forma oficial para poder conocer como se ha evaluado y puntuado su propuesta.

"El objetivo es conocer detalladamente la puntuación obtenida por el proyecto municipal y los criterios que han determinado que no haya sido seleccionado", ha manifestado la alcaldesa Rosa Maria Perelló. "Consideramos imprescindible disponer de la valoración desglosada de la propuesta para entender los motivos de la decisión y comprobar cómo se han aplicado los criterios establecidos en las bases de la convocatoria. No se trata únicamente de conocer el resultado final, sino que de saber qué puntuación ha recibido cada uno de los ámbitos del proyecto y qué aspectos han sido determinantes en su exclusión", ha añadido.

Aparte de Tàrrega, Mollerussa también anunció la semana pasada que alegará su exclusión de la convocatoria del Plan de Barrios.

Plan de 12,5 millones de euros

Tàrrega contribuyó a la segunda convocatoria de Plan de Barrios de Catalunya 2026-2029 con un proyecto de 12,5 millones de euros de presupuesto de los cuales la Generalitat tendría que aportar el 70% y el consistorio de los cuales el 30% restante. La propuesta ofrece una visión global y transversal que incorpora actuaciones de regeneración urbana, mejora del espacio público, rehabilitación patrimonial, sostenibilidad, vivienda, actividad económica y cohesión social.

Para elaborar este proyecto, el Ayuntamiento de Tàrrega ha empleado importantes recursos municipales, tanto económicos como técnicos; la contratación de una empresa de asesoramiento; y muchas horas de trabajo para dar respuesta a todos los requisitos y ámbitos de actuación que exigía la convocatoria.

El concejal de Urbanismo, Gabriel Lacambra, señala que "los municipios tenemos derecho a conocer los motivos y la valoración técnica que justifican la selección o exclusión de los proyectos presentados. A estas alturas todavía no se ha publicado oficialmente, hecho del todo inapropiado que sólo nos ha permitido saber que hemos sido excluidos".

Por su parte, el concejal de Participación, Miquel Nadal, afirma que "el proyecto se preparó con el máximo rigor y se hicieron entrevistas y mesas de trabajo con todos los agentes culturales, cívicos y sociales para incorporar los contenidos y las líneas de intervención que se pedían para optar a este programa de financiación". El Ayuntamiento de Tàrrega lamenta que el municipio no pueda contar con esta financiación para impulsar una transformación tan importante para el casco antiguo, pero reitera que la regeneración y revitalización de este ámbito seguirá siendo una prioridad municipal.