Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El Teatre Ateneu de Tàrrega se llenó de público ayer a mediodía con el tradicional concierto de Santa Cecilia, una cita anual que rinde homenaje a la patrona de la música. El acto, organizado por el ayuntamiento, reunió a ocho entidades musicales de la ciudad y mantuvo, como es habitual, un marcado carácter benéfico. La recaudación, de un total de 664 euros, se destinará este año a Creu Roja Urgell — Tàrrega, que conmemora su 50 aniversario.

El concierto ofreció una amplia representación del tejido musical local y un repertorio variado que combinó piezas clásicas, tradicionales y contemporáneas. Subieron al escenario la Coral Infantil Mestre Güell, la Orquestra de Cambra de la Escola Municipal de Música de Tàrrega, Ondara Gospel, la Cobla Tàrrega, la Coral Ramon Carnicer, el Cor Galindaina, el Orfeó Nova Tàrrega y La Follia.

Entre algunos de los momentos más destacados de la hora y media que se alargó el concierto figuraron la actuación conjunta de los diferentes grupos de la Coral Infantil Mestre Güell, fundada en 1963 por el matrimonio formado por Josep Cercós y Emília Ribera para acercar el canto coral a los más pequeños. El conjunto interpretó Una veu feta de mil veus, de Arnau Tordera. También gustaron las animadas interpretaciones de Good News y This Little Light of Mine a cargo de Ondara Gospel, creado en 2010 y formado actualmente por unos 40 cantantes. El Cor Galindaina recuperó, además, los orígenes de Els Segadors con Els tres segadors, arreglada por Heura Gaya, disponible también en las diferentes plataformas digitales. El cierre corrió a cargo de la brass band local La Follia, que ofreció un popurrí de música de los años noventa arreglado por Robert Sambola.

Otras piezas interpretadas fueron País Petit de Lluís Llach a cargo de la Coral Ramon Carnicer y Notturni de W.A. Mozart por parte del Orfeó Nova Tàrrega.

Mèrit Musical de l’Any 2026 para Magda Berenguer a título póstumo Magda Berenguer recibió ayer, a título póstumo, el galardón de Mèrit Musical de l’Any 2026 de Bellpuig, en reconocimiento a su trayectoria y dedicación a la música y al Orfeó Joventut de la localidad. Berenguer representaba “los valores de participación, compañerismo y amor por la música”. Además de participar en la actividad coral del Orfeó, también lo hacía en el Cor Parroquial. Su fallecimiento, a principios de año, dejó un “vacío profundo” entre sus compañeros, pero “su recuerdo, marcado por la discreción y la constancia, perdura en la música coral como una parte esencial de la vida colectiva de Bellpuig”. El galardón se entregó en el marco del concierto de Santa Cecília con la participación de la Escola Municipal de Música, el Orfeó Joventut, Bellpuig Cobla y la Banda Municipal de Música.