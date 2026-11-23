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El ayuntamiento de Tàrrega se suma al consistorio de Mollerussa y también ha anunciado que presentará alegaciones a la resolución provisional que excluye el municipio de la segunda convocatoria del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029. La capital del Urgell optaba a esta línea de ayudas del gobierno de la Generalitat con un proyecto de 12,5 millones de euros (el tope máximo para los municipios candidatos de entre 5.000 y 19.999 habitantes). Bajo el lema Rehabitar el centro, se proponía un conjunto de acciones de transformación integral de todo el casco antiguo de la ciudad como “un espacio vivo, habitable, accesible, comercialmente activo y socialmente cohesionado”.

El equipo de gobierno expresó su desacuerdo con la resolución provisional y anunció la voluntad de presentar alegaciones una vez se haya publicado de forma oficial. “El objetivo es conocer detalladamente la puntuación obtenida por el proyecto municipal y los criterios que han determinado que no haya sido seleccionado”, manifestó la alcaldesa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló. “Consideramos imprescindible disponer de la valoración desglosada de la propuesta para entender los motivos de la decisión y comprobar cómo se han aplicado los criterios establecidos en las bases de la convocatoria. No se trata únicamente de conocer el resultado final, sino de saber qué puntuación ha recibido cada uno de los ámbitos del proyecto y qué aspectos han sido determinantes en su exclusión”, remarcó Perelló.

Tàrrega concurrió a la segunda convocatoria de Pla de Barris i Viles de Catalunya 2026-2029 con un proyecto de 12,5 millones de euros de presupuesto de los que la Generalitat debería aportar el 70% y el consistorio el 30% restante. La propuesta ofrece una visión global y transversal que incorpora actuaciones de regeneración urbana, mejora del espacio público, rehabilitación patrimonial, sostenibilidad, vivienda, actividad económica y cohesión social.

Para elaborar este proyecto, el ayuntamiento de Tàrrega dedicó importantes recursos municipales, tanto económicos como técnicos; la contratación de una empresa de asesoramiento; y muchas horas de trabajo para dar respuesta a todos los requisitos y ámbitos de actuación que exigía la convocatoria. En este sentido, el concejal de Urbanismo, Gabriel Lacambra, señaló que “los municipios tenemos derecho a conocer los motivos y la valoración técnica que justifican la selección o exclusión de los proyectos presentados. A estas alturas todavía no se ha publicado oficialmente, hecho del todo inapropiado que sólo nos ha permitido saber que hemos sido excluidos”.

Por su parte, el concejal de Participación, Miquel Nadal, afirmó que “el proyecto se preparó con el máximo rigor y se realizaron entrevistas y mesas de trabajo con todos los agentes culturales, cívicos y sociales para incorporar los contenidos y las líneas de intervención que se pedían para optar a este programa de financiación”.

El ayuntamiento de Tàrrega lamenta que el municipio no pueda contar con esta financiación para impulsar una transformación tan importante para el casco antiguo, pero reitera que la regeneración y revitalización de este ámbito seguirá siendo una prioridad municipal.

Del Urgell, el único municipio que ha conseguido el Pla de Barris en esta convocatoria es Agramunt, que recibirá 2,45 millones e invertirá 3,5 para revitalizar el núcleo histórico. La plaza del Mercadal será el eje central de les actuaciones previstas.