Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La Sala de Teatro L’Única de la Seu d’Urgell acogió el fin de semana el espectáculo Strawberry Frappuccino, una propuesta de teatro joven que pone el foco en el ciberacoso, las relaciones a través de las redes sociales y los problemas de salud mental durante la adolescencia.

Tras recorrer institutos y teatros de todo el Estado y haber sido vista por más de 60.000 espectadores de Catalunya, España y Andorra, el espectáculo, producido por The Amateurs Company, llegó al Alt Urgell para hablar no solo del ciberacoso, sino también de la búsqueda de identidad, la depresión y el suicidio en la adolescencia, la gestión del miedo, la precariedad y todos los retos a los que se enfrentan los jóvenes (y no tan jóvenes) en las sociedades contemporáneas digitales de todo el mundo.

La obra, según explicaba ayer Ivan Andrade, director de la compañía, consigue generar un antes y un después en las dinámicas de acoso y relación con los móviles entre los jóvenes (y también los adultos). La representación sigue la historia de Sara y Nil, dos jóvenes que se conocen a través de Instagram. La comunicación digital les permite compartir experiencias y sentimientos que difícilmente expresarían cara a cara. La situación cambia cuando Sara descubre que Nil se plantea suicidarse y decide dejar atrás la distancia de las pantallas para encontrarse con él y ofrecerle apoyo. A partir de este argumento, la obra trata cuestiones como la búsqueda de la identidad, la soledad, la depresión, la gestión del miedo y el impacto de las nuevas tecnologías en las relaciones personales. La propuesta está dirigida especialmente al público a partir de 10 años y ha recibido el premio al mejor espectáculo de la 25 Muestra de Teatro de Barcelona, entre otras menciones. Incluyó un coloquio al acabar.