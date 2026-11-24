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Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado jueves en Les, en la Val d'Aran, a un hombre por presuntamente intentar agredir a su pareja con un martillo en la estación de autobuses. Ambos son de nacionalidad francesa. Según informó ayer el cuerpo policial, los hechos tuvieron lugar la tarde del pasado día 19 y la intervención de un usuario de la estación impidió que llegara a consumarse la agresión. Hasta el lugar también acudieron agentes de los Mossos d'Esquadra, que se hicieron cargo de las diligencias correspondientes en la comisaría de Vielha.

Tras los hechos, una testigo alertó inmediatamente por teléfono a la comisaría de la Policía Nacional de Les, situada a escasos metros de la estación de autobuses. Esta proximidad permitió que una dotación policial acudiera rápidamente al lugar, detuviera al presunto autor y recuperaran el martillo con el que había intentado agredir a su pareja. Después del arresto, los agentes tuvieron conocimiento de que, con anterioridad, el detenido había amenazado a su pareja mientras ambos viajaban en un vehículo por Eth Portilhon, en territorio francés.

La víctima fue recogida por una conductora, que la trasladó hasta la localidad de Bossòst. En ese momento, señaló ayer la Policía Nacional, la mujer no presentaba lesiones y manifestó que no deseaba denunciar lo sucedido. El detenido pasó a disposición judicial el viernes.

El pasado 14 de noviembre, la Guardia Urbana de Lleida arrestó a un hombre de 38 años acusado de agredir a su pareja en una vivienda del barrio de Cappont. El SEM tuvo que atender a la víctima. Entretanto, el pasado octubre la Policía andorrana detuvo a un hombre que había huido tras amenazar a su expareja en La Su d’Urgell. El sospechoso se habría desplazado hasta el domicilio de la víctima y la habría amenazado con un cuchillo.