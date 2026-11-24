Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El Museu de la Moto de Bassella ha abierto sus puertas a una nueva exposición temporal dedicada a una etapa clave del motociclismo catalán y estatal: las competiciones monomarca, en las que todos los participantes conducían el mismo model o marca de vehículo. Bajo el título Copas monomarca: forja de campeones, la muestra se podrá visitar hasta marzo de 2027.

El espacio museístico recupera de esta forma las competiciones a motor que fraguaron los grandes campeones del motociclismo español.

El equipamiento revive así las competiciones que marcaron las décadas desde los 70 hasta los 2000 en unas pruebas en las que los pilotos competían con la misma moto y que sirvieron de plataforma de formación y proyección para numerosos corredores. Estas pruebas vieron empezar las trayectorias de pilotos como Sito Pons, Carlos Cardús o Jorge Martínez “Aspar”, entre otros, todos ellos pilotos que, con los años, llegarían a la élite de este deporte.

Uno de los principales atractivos de la muestra es la selección de motocicletas emblemáticas que protagonizaron algunas de las competiciones más representativas de esos años y que permiten recuperar historias vinculadas a sus protagonistas.

Entre las piezas destacadas se encuentra la Bultaco Streaker con la que Jorge Martínez “Aspar” consiguió la tercera posición en la Copa Streaker de 1979, así como la Ossa con la que Alfonso Durán se proclamó ganador de la Copa Ossa 250 en 1976.

El recorrido también recupera la trayectoria de otros campeonatos emblemáticos, como Copa Guzzi, Copa Gilera o Copa Suzuki, entre otros. La muestra tampoco olvida las competiciones de motocross como el mítico Trofeo Montesa.

Oportunidad

Durante las décadas de los 70, 80 y 90, las copas monomarca ofrecieron a cientos de jóvenes la oportunidad de demostrar su talento en unas parrillas con motocicletas de similares características, donde las diferencias mecánicas quedaban reducidas y las habilidades del piloto adquirían un protagonismo especial. De estas carreras surgieron nombres como Sito Pons, Carlos Cardús, Jorge Martínez Aspar, entre otros muchos.

Marzo de 2027

La exposición Las Copas monomarca: forja de campeones permanecerá abierta al público en Bassella hasta marzo del próximo año. El museo abre todos los días de la semana de 10.00 a 14.30 (última entrada a las 14.00) y las entradas se pueden comprar online o de forma presencial. Durante las primeras semanas de apertura la han visitado coleccionistas y prestamistas de las motocicletas y algunos pilotos destacados, como Alfonso Duran, de la Copa Ossa, Sito Pons, vinculado a la Copa Streaker, o Jordi Pallarès, director de la Federació Catalana de Motociclisme (FCM).

Así, a través de las motos y recuerdos de aquella época, la muestra reivindica el papel de estos campeonatos en la formación de grandes nombres del motociclismo español.

El Museu de la Moto, situado a pie de la carretera C-14, en Bassella, se ha convertido en un referente para todos los amantes del motor y en una parada obligatoria en la ruta hacia Andorra.