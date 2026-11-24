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El encendido de la iluminación navideña de Fraga, programado para este sábado a las 18.30 horas en los Jardines Juan Carlos I, dará inicio a la campaña de promoción del comercio de proximidad Regala Fraga, impulsada por el ayuntamiento de la capital del Baix Cinca y la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de Fraga y Comarca bajo el lema “¡¡Da vida donde vives!!”

La campaña sorteará tres premios de 2.000 euros entre los clientes que depositen sus boletos en los comercios asociados antes del sorteo final, que tendrá lugar el 5 de enero en Radio Fraga.

Esta iniciativa se reforzará con otras como los sorteos diarios de la tarjeta de fidelización, los premios directos a los clientes que compren los domingos de apertura comercial (20 de diciembre y 3 de enero), la visita de Papá Noel a la Plaza San Salvador el día 22 y la Ruleta del Comercio los días 23 y 28 de diciembre. Paralelamente, la ciudad acogerá tres mercados temáticos.