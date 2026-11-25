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El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha licitado, por un importe de cerca de 6,5 millones de euros, las obras para transformar en carretera el camino de Térmens (Noguera) a Bellvís (Pla d'Urgell) con el objetivo de favorecer la movilidad entre las dos comarcas. Las obras consistirán principalmente en renovar el firme y ampliar la vía a lo largo de sus 6,5 kilómetros y también contempla su integración en la red comarcal de la Generalitat. Hace años que ambos municipios reclamaban a la Generalitat que asumiera la titularidad, que actualmente es municipal, ya que se trata de un eje con un tráfico elevado que les supone importantes gastos de mantenimiento.

El objetivo del proyecto, anunciado hace dos años, es la mejora integral del camino de Térmens a Bellvís, a lo largo de 6,5 kilómetros, para convertirlo en una carretera. La obra supondrá principalmente la renovación del firme actual y el ensanchamiento de la plataforma en varios tramos del camino. Se prevé que las obras empiecen antes del próximo verano y tengan un plazo de ejecución de 12 meses.

En concreto, las obras prevén el ensanchamiento del camino en el tramo desde la rotonda de intersección con la carretera C-13/199c hasta Bellvís, un tramo que tiene una longitud de 4,7 kilómetros. También se prevé una calzada de dos carriles de circulación de 3,5 metros cada uno y dos arcenes de 0,5 metros de anchura.

Aparte, se renovará el firme de todo el tramo y se mejorarán los accesos a caminos y fincas, así como de la señalización vertical y horizontal. La actuación también prevé la colocación de nuevos tramos de barrera de seguridad y la mejora de los sistemas de drenaje.