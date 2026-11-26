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La empresa concesionaria del servicio de agua de boca en La Granja d'Escarp, CASSA, está llevando a cabo actuaciones de mantenimiento, limpieza y mejora en el depósito de distribución de agua potable con una capacidad para mil metros cúbicos. Durante los trabajos de renovación de tuberías, la red estará abastecida desde los filtros de la estación de tratamiento de agua potable por lo que no habrá incidencias en el suministro a la población.