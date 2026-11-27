Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El consell comarcal del Pla d’Urgell pondrá en marcha el próximo año un proyecto piloto de transporte a demanda para paliar las deficiencias del servicio de autobús en la comarca. El ente ha obtenido una subvención de 300.000 euros del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que permitirá adquirir un minibús de una veintena de plazas y desarrollar una aplicación web para solicitar los desplazamientos. La compra del vehículo figura entre las principales inversiones del presupuesto comarcal de 2027 y la previsión es que el servicio empiece a funcionar a finales del primer semestre. El presidente del consell, Carles Palau, dio a conocer ayer la iniciativa durante la presentación de una encuesta ciudadana, después de constatar que el 28% de los habitantes del Pla considera que el transporte público es un problema en la zona. Los resultados permitirán identificar los trayectos y horarios con mayor demanda y orientar el proyecto, ya que con un único vehículo no se dará cobertura a todo el territorio. Según el técnico de Desarrollo Local Jordi Teixidó, las carencias del servicio afectan especialmente a las personas sin vehículo que buscan trabajo, a las personas mayores que necesitan acceder a los servicios sanitarios y a los jóvenes que quieren participar en actividades extraescolares o de ocio. La encuesta, que también aborda las conexiones con Lleida y Tàrrega, podrá responderse hasta el 31 de diciembre mediante los códigos QR que se colocarán en las marquesinas de autobús o en formato papel en los ayuntamientos.

Palau lamentó la falta de avances en las conversaciones con la Generalitat, a la que trasladarán los resultados de la encuesta, y recordó que el consell había planteado la implantación del transporte a demanda mediante el programa Clic.cat, sin disponer todavía de un calendario. «Como no obtenemos respuesta de la Generalitat, nos hemos tenido que espabilar», afirmó. El presidente señaló que las zonas norte y sur de la comarca son las peor comunicadas y puso de manifiesto las dificultades añadidas de las personas mayores para acceder al CAP, alejado de la estación de autobuses de Mollerussa.

La compañía ferroviaria estatal Renfe y la Generalitat han firmado el contrato programa para reforzar la calidad y el seguimiento del servicio ferroviario en Catalunya. El acuerdo, que incorpora mecanismos para penalizar los incumplimientos, incluidos los relativos a la puntualidad, prevé una inversión de 8.037 millones de euros para el periodo 2020-2030 y contempla la incorporación de 110 nuevos trenes, 72 de ellos para los servicios de Rodalies, 24 para los regionales y 14 de la serie 121.

La Cambra de Comerç de Lleida presentó ayer el proyecto de dinamización comercial de Les Borges Blanques, una iniciativa desarrollada con la colaboración del ayuntamiento y de la Agrupació de Comerciants del municipio para mejorar la competitividad, la profesionalización y la visibilidad del comercio de proximidad. Con una dotación de 13.000 euros, el proyecto prevé ofrecer a una veintena de establecimientos asesoramiento y acciones de marca y diseño.