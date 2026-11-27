Las estaciones y las escuelas de esquí de Lleida emplearán a un total de 2.160 personas durante la próxima temporada de invierno, cuyo inicio se espera a partir del 4 de diciembre con la apertura de las primeras pistas. Así lo afirma la Diputación, que estima en más de 8.000 los empleos indirectos que el deporte blanco crea en sectores como la hostelería y la restauración.

La nueva campaña de esquí llega tras una inversión de 31 millones de euros en las diferentes estaciones, una cifra récord. La mayor parte, 24 millones, corresponden a Baqueira Beret. Boí Taüll ha invertido 2,3 millones y Port del Comte, unos 600.000. Las estaciones agrupadas bajo la marca Tot Nòrdic, por su parte, sumaron alrededor de un millón de euros.

Estas cifras se dieron a conocer en la presentación de la temporada de nieve en Lleida que organiza cada año la Diputación. El presidente de la corporación provincial, Joan Talarn, destacó el peso económico del esquí, de 353 millones el año pasado, y apuntó que cada euro pagado en forfaits genera 5,3 euros de actividad económica en el Pirineo. Por su parte, el vicepresidente responsable de Turismo, Juan Antonio Serrano, añadió que "no habrá nuevas estaciones, así que hemos de cuidar las que tenemos".