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Las excavaciones arqueológicas en la capilla del castillo de Aitona han permitido descubrir una sepultura del siglo XVIII con una lápida fechada en 1722, que identifica a Josep Lleó García y a su familia como propietarios. La capilla, situada en el punto más alto de la antigua fortaleza, corresponde a la vieja iglesia de Sant Antolí, uno de los espacios patrimoniales más significativos del conjunto monumental. La intervención, en curso hasta el día 30, se ha centrado en una capilla lateral del templo, de planta rectangular y con unas dimensiones aproximadas de 3 por 5 metros. Mientras, en la capilla del fondo del templo se han documentado tres escalones y un pequeño altar, donde se considera que podría haber habido una imagen religiosa o un retablo.

Entretanto, la alcaldesa de Aitona, Rosa Pujol, destacó la importancia de seguir impulsando estas actuaciones, que han contado con un presupuesto de 7.229 euros y una subvención de 4.673 euros de la conselleria de Cultura, y afirmó que “cada intervención nos ayuda a recuperar la memoria de las personas que formaron parte de nuestro pasado”.

El programa de recuperación arqueológica del castillo se inició en 2004 y, desde entonces, se han desarrollado diversas campañas que han permitido documentar elementos de la fortificación, el foso, la rampa de acceso, cisternas y estructuras del edificio religioso.