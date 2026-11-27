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El pleno de Solsona aprobó ayer el presupuesto de 2027 que asciende a 15,8 millones de euros, el más alevado hasta ahora, con un incremento del 24,5% respecto al vigente. El despliegue del Pla de Barris explica en buena medida este aumento, ya que las inversiones propuestas también han aumentado un 62,23% hasta los 2,3 millones para ejecutar tres proyectos dentro del programa de intervención integral del núcleo antiguo que son la rehabilitación del edificio de Cal Metge Solé para destinarlo a equipamiento sociocultural para entidades, que costará 1,8 millones; la mejora de la plaza del Camp, a la que se han destinado 420.000 euros; y un local de ensayo equipado con un programa de actividades musicales con una inversión de 70.000 euros.

También se aprobaron las bases de dos nuevos programas de ayudas para viviendas del barrio antiguo y los pasajes Guitart y Vall Fred entre 2026-2030. Son para potenciar la eficiencia energética, con una dotación de 87.500 € en 2027, y para mejoras de la accesibilidad a las viviendas, con 87.500 € más para el mismo ejercicio. En el primer caso, se prevé un importe máximo de 10.000 € por casa y hasta el 70% del coste total del gasto y, en el segundo, hasta 20.000 € por edificio. Además, se ratificó una prueba piloto de masovería urbana fuera del núcleo antiguo que facilite la rehabilitación y recuperación de al menos un inmueble del parque de viviendas vacías de la ciudad. La idea es subvencionar, con una ayuda directa de 10.000 euros, una vivienda que se ponga a alquiler con un contrato de este tipo por un período mínimo de 5 años para sufragar el coste de los materiales, mano de obra, licencias y los servicios técnicos necesarios.