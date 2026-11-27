Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

La Fundació Casa Dalmases de Cervera afronta la campaña de Navidad con dos nuevos productos pensados para “combinar nuevos sabores y, al mismo tiempo, dar visibilidad a nuestro patrimonio natural y cultural”, según explicó Adrià Saladié, responsable del obrador. Se trata de un turrón en forma de muro de piedra seca y una línea de chocolates elaborados con plantas aromáticas, ambas en colaboración con otras entidades.

El turrón a la piedra seca es una iniciativa de Leader de Ponent que busca reivindicar los muros, las cabanes de volta y otras construcciones realizadas con esta técnica. Casa Dalmases es una de las dos firmas que participan en el proyecto y ha trabajado su propuesta para que recuerde visualmente a estas edificaciones. Asimismo, una parte de los beneficios se destinarán a asociaciones que promuevan la difusión de la piedra seca. La otra novedad son cuatro tabletas de chocolate con un 70% de cacao elaboradas con enebro, lavanda, regaliz y ajedrea. Se trata de una colabración con el colectivo Eixacolant para introducir plantas aromáticas en desuso en el mundo del dulce.