Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Guissona aprobó en el pleno municipal del pasado lunes el presupuesto de 2027, que asciende a 8.816.895 euros, un 9,8% más que en el ejercicio anterior. El alcalde, Jaume Ars (Junts), aseguró que “son unas cuentas realistas centradas en mejorar la calidad de vida y la atención a todos los vecinos”.

Las inversines, que alcanzan los 1,6 millones de euros, están marcadas por la segunda fase de construcción del Museu de Guissona. El proyecto está valorado en 2,3 millones de euros, aunque el consistorio solo aportará un millón. Al tratarse de una actuación que se prolongará hasta 2028, este año se ha incluido una parte de la inversión que se financiará con crédito bancario. También se inculye la mejora del alcantarillado (240.000 euros), la reforma de instalaciones deportivas (286.000 euros), la renovación de la rotonda de la carretera de Tàrrega (30.000 euros) o la mejora del asfalto en distintas calles y avenidas (256.000 euros), entre otras acciones.

El capítulo de personal asciende a los 3,68 millones de euros, contemplando algunos cambios en la estructura laboral y una revisión de la relación de lugares de trabajo (RLT).

Participación activa

Una de las novedades que presenta el proyecto es la recuperación de los presupuestos participativos, para los que se destinarán 60.000 euros. El primer edil explicó que el objetivo es poner en marcha la campaña una vez las cuentas entren en vigor para que la ciudadanía pueda aportar sus propuestas y ejecutarlas durante el próximo año. La última edición fue en 2023 y se eligió la reforma de la plaza Capdevila, todavía en curso.

Respecto al resto de partidas, se han potenciado las áreas de movilidad, transición energética, atención a las personas, políticas de género y lengua catalana, así como el impulso al comercio local.

Ars destacó que “hemos podido mantener el equilibrio presupuestario del ayuntamiento sin tener que incrementar ningún impuesto”. Para ello, han optado por la contención del gasto reduciendo hasta el 0,5% de algunas partidas en el capítulo de gastos.

El plenario dio luz verde al presupuesto con los nueve votos favorables del equipo de gobierno, de Junts, y cuatro abstenciones de ERC (tres) y PSC (una).