Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Guissona dará un nuevo impulso a la transformación del espacio de la Caserna con dos actuaciones que permitirán mejorar la accesibilidad e incrementar los usos del equipamiento. El objetivo es poder trasladar allí algunos servicios que actualmente se encuentran en la casa consistorial.

La primera fase incluye la instalación de un ascensor, la renovación de la cubierta, nuevos baños y una nueva entrada. Esta actuación se ha adjudicado a Comsa por 155.767,50 euros.

La segunda fase, adjudicada a Tallers Vidal Amill SLU por 152.298,92 euros, transformará el ala sur de la planta baja en una nueva zona administrativa. El espacio contará con cinco despachos individuales, una sala de reuniones, un almacén y archivo y un aseo adaptado. La reforma supondrá la redistribución de los espacios interiores y la renovación de tabiques, falsos techos, revestimientos y pavimentos.

Las dos obras durarán unos cinco meses y cuentan con una subvención de 160.000 euros de la diputación de Lleida, incluida en el plan de cooperación municipal en materia de salud. Actualmente, la Caserna (antiguo cuartel de la Guardia Civil) acoge el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), la Guàrdia Municipal y la oficina local de los Mossos, así como la asociación de mujeres Nèvia, el Centre Excursionista y la asociación gastronómica La Manduca.