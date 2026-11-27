Publicado por Xavi Santesmasses Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Torà iniciará en las próximas semanas las actuaciones para rehabilitar y actualizar las instalaciones de la Residència Verge de l’Aguda para gente mayor, que actualmente acoge a 22 usuarios. Así lo confirmó ayer la alcaldesa de la localidad, Isabel Torres, quien remarcó que el consistorio proyecta una mejora integral del equipamiento, inaugurado en 1992 bajo el mandato de la alcaldesa Neus Molins. Según la primera edil, los trabajos comenzarán con un proyecto piloto en el que se renovarán dos habitaciones cambiando los cierres, la iluminación y el mobiliario. Las obras tienen un presupuesto inicial de 175.000 euros, y cuentan con una ayuda del Plan de Obras y Servicios de la Generalitat de 115.000 euros.

En otro orden de cosas, el consistorio ha aprobado también el proyecto para renovar la mejora del sistema de retorno del agua caliente sanitaria y de distribución de agua. La obra cuenta con un presupuesto de 140.249 euros financiados entre la conselleria de Salud y una herencia que ha recibido el equipamiento. La gestión de la residencia está a cargo de la empresa pública Sumar Acció Social.