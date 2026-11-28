El ayuntamiento de Camarasa formalizó el jueves en el pleno municipal su defensa a la continuidad del Camp d’Aprenentatge de la Noguera, en Sant Llorenç de Montgai, y reclama a Educación que garantice el futuro del servicio. Tanto el consistorio como la Associació de Recerca i Difusió del Patrimoni Històric, que lo gestiona, niegan que la conselleria se haya puesto en contacto con ellos para buscar una fórmula que permita asegurar su continuidad, tal y como avanzó Educación. Aseguraron que desde el mes de enero el departamento está haciendo uso de las instalaciones del Parc Arqueològic i Didàctic sin “haber pagado nada hasta el momento ni ofrecer ninguna fórmula para que la entidad pueda cobrar”.

El pleno aprobó el manifiesto que denuncia las trabas administrativas para renovar el convenio entre Educación y la entidad, una colaboración que se mantiene desde hace dos décadas y que permite desarrollar actividades de arqueología, historia y patrimonio con escolares. El equipamiento ha recibido a más de 100.000 alumnos.

La reivindicación coincidió con la aprobación del presupuesto de 2007, que contempla 1,63 millones de gastos y más de medio millón de inversiones. La principal partida, de 323.100 euros, se destinará a la primera fase de rehabilitación del Casal de Sant Llorenç. También prevé 62.000 euros para mejorar la Escola Dos Rius y actuaciones en caminos rurales.