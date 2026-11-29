La participación en Lleida es del 42,26% a las dos de la tarde, 7,21 puntos más que el 2023EDUARDO BAYONA

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La participación en Cataluña es del 45,2% en estas elecciones del 29-N con datos de las 14 horas, casi ocho puntos y medio más que en el 2023, cuando se registró un 36,78% a esta hora. Por lo que hace en España, el dato se sitúa en un 45,7%, más de cinco puntos más que hace tres años. Entonces, la participación en las dos era del 40,48%. En la provincia de Barcelona, el dato sube al 45,68%; en Tarragona, es del 45,37%; a Lleida, ha participado los 42,23% de los electores, y a la demarcación de Girona, el 43,47%.

Por demarcaciones, la cifra de participación en Barcelona a las 14:00 horas es del 45,63 %, unos 8,5 puntos más que en 2023; mientras que en Tarragona es del 45,27 %, unos 7,7 puntos extra; en Girona es del 43,54 %, unos 8,8 puntos más; y en Lleida del 42,25 %, unos 7,2 puntos extra. En Barcelona ciudad, la participación ha subido hasta el 44,97 % a las dos de la tarde, 8,76 puntos más, con un total de 491.122 electores que ya habían depositado su voto.

La Comunidad Valenciana es la comunidad con la participación más alta a las 14:00 horas (50,94 %), mientras que las Islas Canarias registra la más baja (35,37 %).

País Vasco, Cataluña, Navarra y Aragón, donde más sube la participación

Por otro lado, el País Vasco es la comunidad autónoma donde más sube la participación a las 14:00 horas con un 47,39 % y 10,19 puntos más en comparación con los comicios de 2023, seguida de Cataluña con ese 45,2 % de participación y 8,4 puntos más; Navarra con un 49,07 % de participación y 7,8 puntos más; y Aragón con un 49,26 % de participación y 7,2 puntos más. Como contrapartida, Extremadura es la única comunidad donde la participación ha bajado en comparación con 2023, con un 44,75 % en Badajoz (-0,15 puntos menos) y un 45,34 % en Cáceres (-0,26 puntos menos). También ha bajado la participación en dos provincias de Andalucía como Córdoba (44,83 % y -1,23 puntos menos) y Jaén (43,85 % y -2,05 puntos menos).

Un hombre muerto en Barcelona y 15 colegios que alargarán el horario de votación

La subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, ha reiterado que la jornada electoral del 29-N transcurre "con normalidad", pero ha lamentado la muerte de una persona que ha acudido a un colegio electoral de Barcelona por un "problema de salud". En paralelo, Crisóstomo también ha precisado que finalmente unos 15 colegios electorales alargarán su horario de votación más allá de las 20:00 horas por incidencias puntuales y cuestiones logísticas. "En todos los casos se ampliará entre unos 45 minutos y una hora, máximo", ha señalado la subsecretaria del Ministerio del Interior.