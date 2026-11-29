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Un explosión de una estufa de gas ha destrozado una vivienda en Binéfar, en la comarca oscense de la Litera. La deflagración ha tenido lugar a primera hora de la mañana en una casa de la calle Ricardo del Arco.

Los bomberos han recibido el aviso poco después de las 6.00 horas y hasta el lugar han acudido efectivos del parque de Monzón. En el momento de la explosión había tres personas en el interior de la vivienda que han quedado parcialmente atrapadas. Han sido rescatadas por agentes de la Policía Local de Binéfar, que habían llegado antes que los bomberos, y han sido evacuadas en ambulancia a un hospital.

Los bomberos han cortado los suministros de la zona y el edificio ha quedado precintado por la Policía Local.