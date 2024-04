«Los adultos con autismo son los grandes olvidados por la sociedad»

Publicado por Cynthia Sans Verificado por Creado: Actualizado:

¿Qué retos plantea el autismo al conjunto de la sociedad?El de aceptarnos todos. Nos han educado en unos comportamientos, aspectos y formas de expresarnos que, por ser tan rígidos, excluyen a los que no pueden o no quieren someterse y adaptarse. Todavía existe mucho estigma en torno a la discapacidad y la condición del Trastorno del Espectro Autista. Lanzo un mensaje a la ciudadanía para que no nos de miedo aquello que no conocemos. Las sociedades diversas son más ricas y tienen más potencial.¿Creen que hay muchos afectados de TEA sin diagnosticar?Se ha mejorado mucho en la detección precoz, especialmente en niños, pero hay una falta grave de diagnóstico precoz en niñas. Hay un sesgo de género que provoca mucho diagnóstico entre adolescentes y adultas. La sintomatología del TEA femenino difiere mucho de la masculina y los estudios hasta ahora se han basado en modelos sobre niños y hombres.

¿La administración aporta suficientes recursos?

Faltan. Y deberían centrarse en ofrecer a los diagnosticados y sus familias el acompañamiento de profesionales bien formados. También es urgente poder contar con programas y servicios especializados para que los afectados puedan desarrollar su proyecto de vida.

¿Qué necesita una persona diagnosticada de TEA?

Lo más urgente es disponer de un acompañamiento profesional especializado durante toda la vida. Una persona con TEA necesitará que su entorno se adapte a su condición porque ella no se puede adaptar. Necesitará sentirse respetada, valorada y querida, como lo necesitamos todos. ¿Está desapareciendo el estigma del autismo?Estamos avanzando pero la gran olvidada por la sociedad es la persona adulta con TEA.Para este colectivo no hay apoyo para su formación postobligatoria, ni para la inserción laboral real, ni para ofrecerles una vida independiente.Están formando a dos personas para acompañar a las familias.Con la ayuda de la asociación de AUTEA Andorra, implementaremos un programa de apoyo en el ocio para los jóvenes para ayudarles a desarrollar habilidades comunitarias para sentirse más seguros.

Primera jornada sobre autismo para profesionales en el Alt Urgell

AUTEA Alt Pirineu organiza a finales de esta semana (12 y 13 de abril) la primera jornada para profesionales de los ámbitos de la salud, la acción social y la educación con el objetivo de “despertarles interés” por este tipo de trastorno. El programa del primer día está formado por ponencias de profesionales especializados y con una reconocida trayectoria en el ámbito del autismo. El segundo día se organizan talleres. La entidad quiere “acercar” la formación al Alt Urgell y busca también darse a conocer. Espera la asistencia de más familias para crecer en miembros de la entidad, y para mejorar el conocimiento de sus necesidades. La entidad quiere mejorar la calidad de vida de estas personas, defendiendo la aplicación efectiva de sus derechos, y conseguir su plena inclusión social, educativa y laboral.