Emma Sànchez, una joven estudiante de pastora: "me gustaría ser yo la que continuara el proyecto de esta granja del Pirineo"
Es una de las jóvenes que las granjas del Prineu buscan para tomar el relevo
Emma Sànchez estudió a la Escuela de Pastores y lleva tres meses en prácticas en una explotación en traspaso en Espaén. La joven explica que “me encantaría ser yo la que continuara el proyecto y no dejar perder estas instalaciones”, pero ve también algunos puntos en contra, como “el coste económico que representaría para mí o el aislamiento social”.
Es una de las decenas de jóvenes que se están planteando tomar el relevo a toda una generación de pastores del Pirineo que, por su jubilación, necesitan traspasar sus granjas a alguien. El Pirineo leridano tiene al menos 35 explotaciones ganaderas a cuyos propietarios se plantean cerrar y buscan un relevo al frente del negocio. La mayoría de estas granjas se concentran en las comarcas del Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, el Alt Urgell y la Cerdanya.
Agricultura y ganadería
Se buscan jóvenes que cojan 35 granjas en traspaso en el Pirineo que no tienen relevo generacional
Cynthia Sans