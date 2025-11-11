Emma Sànchez, una joven estudiante de pastora: "me gustaría ser yo la que continuara el proyecto de esta granja del Pirineo"

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Emma Sànchez estudió a la Escuela de Pastores y lleva tres meses en prácticas en una explotación en traspaso en Espaén. La joven explica que “me encantaría ser yo la que continuara el proyecto y no dejar perder estas instalaciones”, pero ve también algunos puntos en contra, como “el coste económico que representaría para mí o el aislamiento social”.

Es una de las decenas de jóvenes que se están planteando tomar el relevo a toda una generación de pastores del Pirineo que, por su jubilación, necesitan traspasar sus granjas a alguien. El Pirineo leridano tiene al menos 35 explotaciones ganaderas a cuyos propietarios se plantean cerrar y buscan un relevo al frente del negocio. La mayoría de estas granjas se concentran en las comarcas del Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, el Alt Urgell y la Cerdanya.