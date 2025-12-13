Un coche se incendia por completo en Montferrer i Castellbò

Los bomberos recibieron el aviso a las 03:57 de la madrugada.Bomberos

Un coche se ha quemado completamente esta madrugada a Montferrer i Castellbò, en el Alt Urgell. Los bomberos han recibido el aviso a las 03:57 de la madrugada y una dotación se ha desplazado para sofocar el incendio. Con una manguera de agua y otra de espuma han conseguido apagar el fuego, que ahora mismo se desconoce como ha surgido.

El coche, tras la actuación de los bomberos.Bombers

El vehículo ha quemado al aire libre, pero no ha habido ninguna afectación más relevante.