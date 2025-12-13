INCENDIO
Un coche se incendia por completo en Montferrer i Castellbò
Una dotación de bomberos ha apagado el fuego, que no ha provocado ninguna afectación más
Un coche se ha quemado completamente esta madrugada a Montferrer i Castellbò, en el Alt Urgell. Los bomberos han recibido el aviso a las 03:57 de la madrugada y una dotación se ha desplazado para sofocar el incendio. Con una manguera de agua y otra de espuma han conseguido apagar el fuego, que ahora mismo se desconoce como ha surgido.
El vehículo ha quemado al aire libre, pero no ha habido ninguna afectación más relevante.