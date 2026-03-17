La ruta tendrá continuidad y se podrá repetir el 25 de julio en las 17.30 y el 24 de octubre en las 12.00 - C.SANS

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Una nueva ruta guiada permite conocer sobre el terreno y de forma amena el pasado medieval del conjunto histórico del pueblo de Castellbò. Lo han creado el Museo Catedral de la Seu d'Urgell y la Entidad Municipal Descentralizada (EMD) Vila i Vall de Castellbò y lo han titulado Los poderes feudales de Castellbò. Se estrenó el fin de semana pasado con las plazas disponibles agotadas y se repetirá en verano y en otoño.

La ruta tendrá continuidad y puede repetirse el 25 de julio a las 17.30 y el 24 de octubre a las 12.00

Una veintena de personas estrenaron la ruta, que propone un recorrido que relaciona el castillo y la Colegiata de Santa Maria como ejes de un mismo relato histórico. El trayecto, de la mano de la guía de patrimonio Pilar Aláez, empezó en el castillo, sobre la colina que domina el valle. Entre las curiosidades que salen a la luz destaca el “inexplicable y radical” cambio de nombre del pueblo de Castellbò, con uno esplendoroso pasado medieval y que hasta el siglo XI era conocido como el valle de Castell-lleó.

La Colegiata conserva una pila bautismal.C.SANS

Entre los rincones que suscitan más curiosidad destaca un espacio destinado a almacén. Se encontró, en las campañas arqueológicas del año 2018, uno de los entierros clandestinos llevados a cabo en los conflictos relacionados con la persecución del catarismo (entre los años 1160 y 1240). Aláez detalló que se localizó el tronco de una mujer cátara. “El objetivo de enterrar estos cuerpos fuera del cementerio habría podido ser para evitar que los cadáveres fueran exhumados y quemados por la inquisición”, que quería eliminar cualquier rastro de los cátaros al considerarlos herejes, apuntó la guía.

La visita continuó en la Colegiata de Santa Maria, al pie de la montaña, en un recorrido que permite profundizar en los elementos del poder feudal en la zona. En el trayecto, la guía muestra a los asistentes una reproducción de lo que fue el antiguo castillo con la ayuda de inteligencia artificial (IA), que no deja indiferentes a los participantes. Cabe decir que la ruta se repite el 25 de julio y el 24 de octubre.

El recorrido hace parada en el antiguo cementerio, situado en la parte posterior de la Colegiata.C.SANS

En primera persona

Imma Molins, vecina de Castellbò: Conocía pinceladas de la historia, pero lo que nos han explicado sobre los cátaros y los entierros clandestinos me ha ayudado mucho a tener más claro que había oído muy poco sobre este tema. Estos rincones, ya desde pequeña, siempre me han atraído. Subía a menudo hasta aquí arriba y oía que habían pasado cosas importantes.”

Josep Feixes, vecino de La Seu: “Castellbò es un pueblo muy próximo a la Seu d'Urgell, tanto por distancia como por historia. Ha sido una gran oportunidad para conocer la historia más próxima de la mano del gran conocimiento de la guía. Siempre que se habla de la edad media, el pueblo aparece en la relación de confrontación entre el poder eclesiástico.”

Pilar Cerramiento, vecina de La Seu: Conocía la zona, pero tenía la inquietud de conocer más sobre los misterios y secretos del territorio. Me he dado cuenta de que todavía nos falta mucho para conocer y difundir el conocimiento sobre la época medieval. Vivimos en un territorio con una gran historia y no podemos ni tenemos que obviarlo.”

Pilar Aláez, guía patrimonial: “En la zona se han identificado entierros clandestinos y uno estuvo en el espacio destinado a almacén. No se ha podido confirmar, pero se cree que estaban vinculados a la época de los conflictos relacionados con la persecución del catarismo. Enterraban los cuerpos fuera del cementerio para evitar que fueran exhumados.”