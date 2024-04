La iglesia de Viu, escogida para divulgar el románico

Publicado por Helena Culleré Cap de Comarques Verificado por Creado: Actualizado:

No es de las más conocidas ni forma parte del patrimonio románico protegido por la Unesco en el año 2000 que conforman ocho iglesias y una ermita de la Vall de Boí. El templo de Viu de Llevata está en El Pont de Suert y fue construido incluso antes que las iglesias de La Vall de Boí. Ahora, un proyecto internacional pretende utilizar técnicas digitales para indagar en su historia y divulgar la información. La iglesia de Viu forma parte de los 16 templos románicos de Lleida (un total de 55 en Catalunya y el departamento francés de Pyrénées Orientales) escogidos para formar parte del proyecto Romtur, que lidera la Universitat de Lleida y cuenta también con Universitat de Barcelona, el Institut d’Estudis Catalans, la Confederació del Turisme Rural i l’Agroturisme de Catalunya, la Université Via Domitia de Perpinyà, la Chambre de Commerce et Industrie Pyrénées Orientales y la Office de Tourisme Aspres Thuir.

Montserrat Corberó, una de las responsables del proyecto, explicó que se desarrollará entre este 2024 y 2026 y que será en la última fase cuando se colocarán placas en cada templo con códigos QR que darán acceso a una audioguía, un recorrido por el interior con realidad aumentada y un audiovisual que explicará su historia. Entre las acciones que se desarrollarán destaca la creación del Museo Virtual del Románico Desconocido para promover la difusión de los elementos patrimoniales que participan en el proyecto.Este cuenta con una inversión de 1,6 millones de euros, que cuenta con ayudas del programa Interreg. Corberó señaló que el proyecto Romtur implica “la selección de monumentos poco conocidos para llevar flujos turísticos a las zonas menos dinamizadas”.

Precisamente hoy, las iglesias de Sant Climent y Santa Maria de Taüll reunirán a 1.200 cantores de 38 corales de toda Catalunya. Participarán en la 14 edición del Lleida Canta, con motivo de los 900 años de la consagración de los dos templos. Los actos estarán abiertos a todos los públicos de forma gratuita.