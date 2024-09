Dimite el portavoz de ERC en Les Borges, en el gobierno con BxRep

El hasta ahora concejal de Promoción Económica, Economía y Hacienda y primer teniente de alcalde del ayuntamiento de Les Borges Blanques, Salvador Noguera (ERC) anunció ayer su renuncia al acta de edil “por motivos estrictamente personales”. La renuncia se hará efectiva hoy en el pleno municipal y, según explicó Noguera, “se trata de una decisión meditada y responde a la imposibilidad de continuar desempeñando mis funciones en el ayuntamiento con la dedicación que estas requieren”. Asimismo, manifestó su deseo de que su dimisión sea vista como un gesto para “dignificar el excelente trabajo que vienen haciendo todos los concejales del equipo de gobierno”, y mostró su apoyo a los compañeros que han compartido en él las responsabilidades de gobierno durante los últimos 15 meses. Añadió que “hace poco más de un año que me jubilé de mi trabajo y no me lo parece, ha llegado el momento de parar y dar paso a nuevas generaciones”, dijo.

Noguera era responsable de las áreas de Promoción Económica, Relaciones Institucionales y Economía, Hacienda y Fiscalidad y primer teniente de alcalde del ayuntamiento. Tras las últimas elecciones municipales el también portavoz de ERC y el entonces concejal de Borges per la República (BxR), actual alcalde de Les Borges, llegaron a un acuerdo de gobierno en el ayuntamiento de la capital de Les Garrigues. El acuerdo desplazó del cargo de alcaldesa a Núria Palau, candidata de Junts, que fue la fuerza más votada en las elecciones, obtuviendo seis concejales, a uno de la mayoría absoluta. BxRep consiguió 4 ediles y ERC se hizo con 3. Junts había estado al frente del ayuntamiento durante los últimos doce años. A partir de ahora, la republicana Montse Casals relevará con toda probabilidad a Noguera como teniente de alcalde, aunque no asumirá las áreas que ostentaba ya que la edil es responsable del área de Urbanismo y Espacio Público en el consistorio.