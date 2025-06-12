Premio a la innovación para el instituto Josep Vallverdú

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El instituto público de secundaria Josep Vallverdú de Les Borges Blanques ha recibido uno de los premios mSchools Student Awards 2025, que premian la innovación en el ámbito de la educación. El certamen, convocado por GSMA, entidad organizadora del Mobile World Congress de Barcelona, y el departamento de Educación, distinguió a este centro de Les Garrigues en la categoría de “ciudadanía democrática y conciencia global”, por un proyecto en que estudiantes diseñaron conjuntamente un edificio de 90 metros cuadrados de acuerdo con criterios bioclimáticos.

La entrega del galardón tuvo lugar el pasado sábado en la Fira de Barcelona. El proyecto del instituto, bautizado como Hackató ARQ-BIOclim, contó con la participación de 21 alumnos de primero y segundo de bachillerato. El primer paso fue desplazarse en bicleta al centro de educación ambiental de Les Obagues, en Juneda, donde desarrollaron conjuntamente el proyecto del edificio mientras organizaban su convivencia.

Desplazarse al lugar donde debía construirse el hipotético edificio sirvió a los alumnos para adaptar el diseño al movimiento del sol e incorporar sistemas de ventilación, cubiertas verdes y sistemas de reutilización del agua, entre otros elementos. Trabajaron en equipos cooperativos en los que cada miembro aportó propuestas y soluciones para integrarlas de forma colectiva, y emplearon una herramienta de diseño digital, Floorplanner 3D, para dar forma a sus ideas.

Esta actividad contó con el apoyo del campo de aprendizaje de Juneda, que cedió el espacio. Sus responsables explicaron a los alumnos los sistemas bioclimáticos reales que emplean y evaluaron las propuestas de los estudiantes. También recibieron apoyo del ayuntamiento de Les Borges Blanques y de la empresa local La Lleteria. Cinco alumnos defendieron el proyecto el pasado sábado en la final: Ona, Carla, Ferran, Denis y Guillem.

Esta es la sexta vez que este centro de Les Garrigues llega a la final de los mSchools, y en todas ellas consiguió premios. El docente responsable del proyecto, Francesc Solans, afirmó que estas distinciones “demuestran que, cuando el alumnado se siente protagonista, la educación sale de las cuatro paredes y se da sentido a lo que se hace, los resultados llegan”.