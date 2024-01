Dimite una edil de Ponts tras rechazar el alcalde cambiar la hora de los plenos

La concejala de ERC, en la oposición en el ayuntamiento de Ponts, Anna López, presentó en el pleno del jueves su dimisión al no poder acudir a las sesiones plenarias, que se celebran a las 12 del mediodía por decisión del equipo de gobierno, integrado por seis ediles de Junts y la concejala de Agrupació d’electors Km0, con mayoría absoluta. López indicó que Esquerra ha solicitado en varias ocasiones que se cambiara la hora de los plenos ya que por su trabajo de maestra le resulta imposible acudir. Afirma que el alcalde, Josep Tàpies, ha recibido su petición “con menosprecio. He tenido la oportunidad de estar en diferentes mandatos municipales y siempre hemos llegado a acuerdos para celebrar los plenos en un horario que fuera idóneo para todos, ya que la mayoría de los ediles tienen que compaginar este cargo con sus respectivos trabajos”. Asegura que, tras reiterados intentos para que se celebraran por la tarde “nos hemos encontrado con un muro” y se ha mantenido el horario. “Esta negativa provoca que los miembors escogidos por los vecinos no puedan participar en la gestión municipal por la poca empatía del consistorio”, indicó y constató que no ha podido estar en la mayoría de las sesiones convocadas. En este sentido, indicó que ERC está buscando un sustituto con disponibiolidad para ir a las sesiones plenarias del mediodía.

Por su parte, el alcalde indicó que la decisión de convocar los plenos a las 12 fue de la mayoría de los ediles, “que también tienen otros empleos y muchos son profesores”. Añadió que esta concejala “tenía en su trabajo flexibilidad de horarios además de derecho a permisos para acudir dos horas a un pleno que se hace los jueves cada dos meses” y remarcó que “no es la primera vez que renuncia a sus cargos en la administración municipal”. Tàpies incidió en que se mantendrá el horario y criticó a la oposición (4 ediles republicanos) que “no tienen ninguna intención de facilitar la gestión municipal. Incluso se abstuvieron a la hora de establecer precios para celebrar algo tan importante como el milenario de la colegiata de este año”.

Conciertos y conferencias por el milenario de la colegiata

Ponts celebrar este año el milenario de la colegiata de Sant Pere (1024-2024) con diferentes actos entre los que caben destacar conciertos, conferencias, encuentros tecnológicos y científicos y propuestas para las familias en un amplio programa que se desarrollará durante todo el año. La primera de las charlas se hizo el 18 de este mes y fue sobre el Comtat d’Urgell.