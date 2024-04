Regantes de Menàrguens cortan el agua a Balaguer y la Paeria va al juez

La comunidad de regantes de la Sèquia del Cup de Menàrguens volvió a cortar ayer el agua de boca a la ciudad de Balaguer, que se abastece de esta infraestructura. Lo hizo al finalizar el plazo de 30 días que habían dado a la Paeria para que abonase las mismas tasas que pagan los regantes y el ayuntamiento de Menàrguens por el consumo del agua, a razón de unos 44.000 euros anuales, según los regantes. Solicitan a la Paeria que asuma parte del mantenimiento de esta acequia, que toma el agua de Sant Llorenç de Montgai y, tras regar unas 1.000 hectáreas y abastecer a la ciudad de Balaguer y Menàrguens, regresa al río Segre cerca de Torrelameu. El presidente de la comunidad de regantes, Josep Ros, aseguró que la ley de aguas les avala ya que “si un regante o usuario no paga el agua se puede cortar su uso”. Afirmó que la Paeria de Balaguer no contribuye en el mantenimiento de esta infraestructura y, sin embargo, sí la utiliza. Los regantes han requerido al ayuntamiento de Balaguer que abone “su parte” porque aseguran que la ciudad “no dispone de concesión y no hay la obligación de dar agua gratuitamente”, aseguraron. Hace un año estos agricultores ya cortaron el agua por la misma razón, coincidiendo con la Semana Santa, y la Paeria la recuperó 4 días después con una medida cautelar que decretó el juzgado de guardia de Balaguer.

Miembros de la comunidad colocaron ayer al mediodía una pala en la captación de Balaguer, al lado de la planta potabilizadora. Por su parte, la alcaldesa de Balaguer, Lorena González, explicó que la Paeria no fue avisada de este corte de suministro y que lo detectó a través del sistema de vigilancia con cámaras. Agentes de la Urbana levantaron una acta de los hechos y se presentó una denuncia ante los Mossos d’Esquadra. Al cierre de esta edición, González tenía previsto pedir personalmente una medida cautelar al juzgado de guardia para recuperar de agua. La primera edil añadió que el suministro está asegurado porque “podemos captar directamente del Segre en caso de emergencia, aunque no será de la misma calidad”. Paralelamente, el consistorio está tramitando la contratación de un servicio de asistencia jurídica especializada en materia de aguas para “solucionar” este conflicto. González apuntó que está documentado el derecho de Balaguer a captar agua de la acequia.

Detectan fugas de agua con sensores y evitan perder 5.000 litros al día